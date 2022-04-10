نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية اجازة عيد الفطر 1443 وفقًا لتحديد وزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم قامت بتحديد الميعاد الخاص بإجازة عيد الفطر، حيث أن رواد التواصل قد تداولوا الخبر بفيسبوك وتويتر، ولقد رأت المواعيد الخاصة بابتداء الإجازة بالتقويم قبل ابتداء العام، حيث أن التقويم عبارة عن جدول به كافة المواعيد للعطل والمناسبات الرسمية والدينية وغيرها، وعبر هذا المقال سنحدد لكم موعد بداية اجازة عيد الفطر 1443 وأهم التفاصيل التي دائماً يتساءل عنها الجميع.

موعد بداية اجازة عيد الفطر 1443

وزارة التعليم أعلنت بأن إجازة عيد الفطر من المفترض أن تبدأ 24 رمضان، أما عن التاريخ الميلادي 25 أبريل، وتستمر الإجازة حتى 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو، وهي الإجازة الأطول على الإطلاق مدتها حوالي 13 يوم، يحصل عليها الطلاب والقطاع العام، وبالنسبة للقطاع الخاص فلهم مواعيد خاصة بهم، وإليكم بداية الإجازات حسب كل من الطلاب الموظفين والقطاع الخاص وأيضًا نهاية الهام الدراسي الجاري وهي كالآتي:

إجازة عيد الفطر للقطاعات العام والخاصة

إن الموظفين يحتاجون لمعرفة ميعاد إجازة عيد الفطر، ولقد أعلنت وزارة الموارد بأن اجازة عيد الفطر ستبدأ للقطاعات العامة 25 رمضان يوافق هذا التاريخ 26 أبريل، تستمر إجازتهم إلى خمسة شوال، وتنطبق تلك الإجازة على جميع العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات والمنشآت العامة.

ولقد اهتمت الوزارة بالإعلان عن إعادة الموظفين ليكون ستة شوال الموافق 8 مايو، وهذه الإجازات تكون مدفوعة أي لا تحتسب من الإجازات السنوية للموظفين، وتختلف الإجازة من مكان لآخر، ومن منشأة لأخرى، أي أن البداية والنهاية للإجازة يكون متفاوت وفقاً للقطاع، وإن إجازة العيد للقطاعات الخاصة تبدأ 29 رمضان الموافق 30 من شهر أبريل تستمر تلك الإجازة أربعة أيام.

موعد نهاية العام الدراسي 1443

إن العام الدراسي اختلف بشكل جذري عن كافة الأعوام السابقة الماضية، ولقد فرضت الوزارة به مستجدات كثيرة، حيث أنه قد أصبح ثلاث فصول من بينهم إجازات مطولة تساعد الطلاب على الاستمتاع ببعض الوقت بعيداً عن الدوام، والاسترخاء حتى يتمكنوا من استكمال العام الطويل الذي زادت فيه أيام الدراسة الفعلية عن أي عام سابق، وبمجرد انتهاء العام يكون الترم الثالث قد انتهى يوم 30 يونيو الموافق واحد ذو الحجة وبعدها سيحصلون على الإجازة الصيفية.