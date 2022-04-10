نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في قمة الدوري الإنجليزي وهدف مبكر

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عمر شويل - جدة ننشر لكم نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يدخل كلا من ليفربول ومانشستر سيتي في مواجهة تحدد المتصدر حتى الأن في الدوري الإنجليزي بعدما اقترب ليفربول بشدة من مانشستر سيتي وصار الفارق نقطة واحدة، ويسعى كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول إلى تجاوز مانشستر سيتي.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (1/0) دي بروين يتقدم لمانشستر سيتي … تحديث النتيجة دقيقة بدقيقة.

الدقيقة 7: تفوق مانشستر سيتي على ليفربول أداء ونتيجة.

جوووووووووووووووووووووووووووول دي بروين يحرز الهدف الأول.

انطلاق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.

التعادل السلبي بدون أهداف.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

من المرتقب أن تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى ليفربول إلى إحراز هدف مبكر على حساب مانشستر سيتي في مواجهة تعد الأقوى بالنسبة لفريق ليفربول وأبناء كلوب، ويدخل كلا من محمد صلاح وماني في التشكيل الأساسي بالنسبة إلى ليفربول في مواجهة اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

من المرتقب أن تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي وتذاع عبر قناة bein sports، ومن المرتقب أن يقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في مواجهة هامة بالنسبة لفريق ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي.

تشكيل فريق ليفربول

هذا ودفع كلوب بتشكيل مكون من أليسون بيكر في حراسة المرمى، وجاء كلا من ألكسندر أرنولد وماتيب وفان دايك وروبيرتسون في خط الدفاع، بينما جاء في خط الوسط هندرسون وفابينيو وتياجو ألكانتارا ومحمد صلاح وساديو ماني وجوتا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول

من المنتظر أن يبدأ مانشستر سيتي بتشكيل مكون من إيديرسون وكايل ووكر وجون ستونز وإيميريك لابورت وجواو كانسيلو وبيرناردو سيلفا ورودري وكيفين دي بروين ورحيم ستيرلينج وفيل فودين وجابريال خيسوس.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الأول في الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 72 نقطة وسط محاولات من جانب كلا من ليفربول ومانشستر سيتي من أجل الفوز والصعود في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسط محاولات من جانب الفريقين للصدارة.