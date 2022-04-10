نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الصدارة المبكر.. موعد مباراة الريان والهلال دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الريان والهلال ، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب، يستضيف مساء الإثنين 11 أبريل 2022 ، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات المواجهة القطرية السعودية المثيرة، والتي تجمع فريقا الهلال السعودي والريان القطري ، واللذين يخوضان صراعًا مبكرًا على صدارة المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا الجريحان من الجولة الأولى الشارقة الإماراتي واستقلال دوشنبه الطاجيكي .

في السطور المقبلة، سنستعرض سويًا كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة الريان والهلال والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة 41 من دوري أبطال آسيا ، علاوة على تاريخ مواجهات الريان والهلال .

مباراة الريان والهلال

مواجهة جديدة إذن تجمع فريقا الهلال والريان ، على بعد أكثر من 4 أعوام منذ آخر لقاء جمع الشقيقين العربيين والخليجيين في البطولة الآسيوية للأندية .

وقد نجحا كلا الناديين في الاختبار الأول ضمن المجموعة الرابعة، ما جعلهما في منافسة مباشرة ومبكرة على الصدارة.

حيث حقق الهلال الفوز على الشارقة في لقاء صعب، كما فاز الريان على استقلال دوشنبه في مباراة مثيرة.

نستعرض أولًا ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى:

نشير إلى أن الجولة الثانية من دور المجموعات، ستشهد مواجهات قوية وحاسمة للأندية السعودية.

تبدأ يوم الأحد 10 أبريل 2022 بـ مباراة التعاون وباختاكور .

ثم تستكمل يوم الإثنين 11 أبريل 2022 ، بـ3 لقاءات.

تنطلق بـ مباراة الريان والهلال ، ثم مباراة الشباب والجزيرة ، و مباراة الفيصلي والسد .

نادي الريان

نبدأ مع نادي الريان القطري الذي يسجل حضوره رقم 15 في دوري أبطال آسيا والسادس على التوالي.