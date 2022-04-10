أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، أن البلاد استقبلت أمس أكثر من 29 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا.
وأوضحت الوكالة - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأوردها راديو "بولندا" - أنه منذ 24 فبراير الماضي، عبر إجمالي 2.63 مليون شخص الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا، فيما شهد أمس دخول نحو 29 ألفا و200 لاجئ من الحدود الأوكرانية مقابل 27 ألفا و500 لاجئ في اليوم السابق عليه.
وأشارت إلى أنه رغم أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، إلا أن من بينهم عدد من مواطني دول في آسيا وإفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا: استقبلنا أمس أكثر من 29 ألف لاجىء فارين من أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.