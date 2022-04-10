بولندا: استقبلنا أمس أكثر من 29 ألف لاجىء فارين من أوكرانيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، أن البلاد استقبلت أمس أكثر من 29 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا.

وأوضحت الوكالة - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأوردها راديو "بولندا" - أنه منذ 24 فبراير الماضي، عبر إجمالي 2.63 مليون شخص الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا، فيما شهد أمس دخول نحو 29 ألفا و200 لاجئ من الحدود الأوكرانية مقابل 27 ألفا و500 لاجئ في اليوم السابق عليه.

وأشارت إلى أنه رغم أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، إلا أن من بينهم عدد من مواطني دول في آسيا وإفريقيا.