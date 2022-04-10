الإعلام الأمنى العراقى: اعتقال 4 إرهابيين فى سامراء والأنبار

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- "إنه خلال عمليات نوعية واستباقية نُفذت وفق معلومات دقيقة، تم القبض على 4 إرهابيين، 3 منهم فى قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، والآخر فى الرمادى بمحافظة الأنبار، وهم من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب".

وأضافت أن قوة أمنية داهمت مخبأ تحت الأرض يحتوى على مجموعة مختلفة من المدافع والأسلحة فى صحراء الجزيرة شمالى القائم بالأنبار، وتم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المختصة.