فرنسا: نسبة إقبال مرتفعة على صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - يتواصل التصويت فى فرنسا، اليوم الأحد، فى الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التى تمثل فيها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تهديدا غير متوقع لآمال الرئيس إيمانويل ماكرون فى الفوز بولاية جديدة.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، فإن نسبة الإقبال بلغت 25% حتى الظهر فقط، وهى نسبة مرتفعة إلى حد ما فى مثل تلك الاستحقاقات الانتخابية. ستحدد تلك الانتخابات الرئاسية اليوم من سيحكم ثانى أكبر اقتصاد فى الاتحاد الأوروبى، لاسيما مع احتدام القتال بين روسيا وأوكرانيا، على أعتاب الاتحاد. وقد تم تسجيل حوالى 48.7 مليون ناخب للتصويت، على أن يخوض المرشحان، اللذان، سيفوزان بالمركزين الأول والثانى جولة الإعادة فى 24 أبريل. فيما يتوقع أن تبدأ النتائج فى الظهور خلال المساء، على أن يعترف لاحقا المرشحون الخاسرون بالهزيمة.

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