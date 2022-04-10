عاجل- انفجار عبوة ناسفة على مدخل مدينة الباب السورية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، قالت مصادر إن عبوة ناسفة تم زرعها بسيارة انفجرت قرب أحد الحواجز على مدخل مدينة الباب فى الريف الشمالى الشرقى لمدينة حلب، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

كما أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، وقوع انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز الراعى الذى تسيطر عليه الفصائل المسلحة المتمردة، ما أدى لوقوع خسائر بشرية.