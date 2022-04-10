جريمة بشعة.. الخارجية الفلسطينية تدين مقتل سيدة على أيدى قوات الاحتلال

واعتبرت الخارجية فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أن ما حدث فى بيت لحم جريمة ضد الإنسانية وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسى فى دولة الاحتلال التى تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحى بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة التى تكشف زيف ادعاءات الاحتلال ودعواته التضليلية للتهدئة، وتثبت من جديد مخططاته المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع فى ساحة الصراع للتغطية على مشاريعه الاستعمارية التهويدية العنصرية.
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