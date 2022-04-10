نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل الاختبارات عن بعد للابتدائي أم حضوري 1443 للترم الثالث وفقًا لوزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الدوام الذي يخص الابتدائي بشهر رمضان يكون مختلف عن بقية الأيام، فلقد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة السعودية عن بعض القرارات المتعلقة بالمواعيد الخاصة بالدوام بشهر رمضان، سواء كان هذا للطلاب أو حتى للمعلمين، أي أنها وضحت كافة التفاصيل التي يحتاج لمعرفتها الجميع، ولكن بالتزامن مع انتهاء الفصل الثالث بدأت مرحلة البحث من قبل الكثيرين حول هل الاختبارات عن بعد للابتدائي أم حضوري.

هل الاختبارات عن بعد أم حضوري للابتدائي

حتى وقتنا هذا الاختبارات النهائية للفصل الثالث الدراسي حضوري لكافة الطلاب من الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية، وفي حال إعلان الوزارة عن أي أمر أخر سوف نوفيكم به مباشرة، فالوزارة تسعى لاستمرار التعليم دون توقف أو انقطاع.

دوام الابتدائي في رمضان

إن دوام الابتدائي بشهر رمضان يكون مقتصر على الثلاث ساعات فقط لا زيادة في ذلك، مدة الحصة ثلاث ساعات 35 دقيقة، الدوام بدايته بين التاسعة في الصباح أو العاشرة طبقاً لكل مدينة، ولقد حددت أيضاً الوزارة دوام المتوسط والثانوي ليكون أربع ساعات، وهكذا إلى أن ينتهي الشهر الفضيل فقط، ولابد من التزام الجميع بمثل هذه القرارات وتطبيقها.

توقيت الحصص برمضان 1443

وفقا لما ورد من وزارة التعليم فإن الدوام بشهر رمضان تكون بدايته من التاسعة حتى العاشرة في الصباح إلى جانب تحديد اجازة عيد الفطر، يحدد مديري المنطقة التعليمية ميعاد بدء اليوم الدراسي كما يناسبهم، أما في الساعة التاسعة أو حتى العاشرة، ويطبق الدوام بكافة مدارس المملكة، ووضحت أيضاً الوزارة مقدار الحصة ليكون 35 دقيقة، وأعطت جميع الصلاحيات للجهات المعنية بتحديد ميعاد بدء اليوم حسب كل منطقة، وإليكم جدول الحصص خلال شهر رمضان وهي كالآتي: