نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان وزارة الدفاع السعودية عن التخصصات المطلوبة للرجال والنساء في المقال التالي

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد في وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التجنيد يوم 9 رمضان من عام 1443ه للراغبين بالالتحاق بالخدمة العسكرية سواء من الرجال أو النساء وذلك من رتبة نقيب وحتى رتبة جندي، وقد حددت مجموعة من التخصصات لحملة البكالوريوس من الرجال وأخرى لحملة البكالوريوس من النساء وبنفس النسق حددت التخصصات لحمة الدبلوم وحملة الشهادات الثانوية، وسنعرض لكم بالتفصيل كل تلك التخصصات. تخصصات حملة البكالوريوس من الرجال حددت وزارة الدفاع السعودية مجموعة من التخصصات التي يمكن لحملة البكالوريوس منها من الرجال التقديم في الإدارة العامة للقبول والتجنيد، وتلك التخصصات هي.

تخصص الحاسب الآلي، الاتصالات، الإلكترونيات، المحاسبة، إدارة الأعمال، الموارد البشرية، الإدارة العامة، تخصص الصحة والسلامة المهنية.

ومن التخصصات الطبية تخصص طب الأسنان، المختبرات الطبية، التمريض، طب الطوارئ، الصحة العامة.

وفي مجال الهندسة تخصص الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية.

بالإضافة إلى مجموعة من التخصصات الأخرى وهي علم الاجتماع،إدارة المستودعات وسلاسل الإمداد، ميكانيكا السيارات، التغذية والعلوم البيئية.

أيضًا تخصص اللغة الإنجليزية والإعلام على أن يكون مقترنًا بدورة في التصوير لا تقل مدتها عن شهرين.

وكذلك الرياضيات والفيزياء والتربية البدنية. تخصصات وزارة الدفاع السعودية للنساء أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة للقبول في وزارة الدفاع من النساء من حاملات البكالوريوس فهي كالتالي.

تخصص اللغة الإنجليزية، تخصص الإحصاء بشرط اقترانه بدورة إدخال البيانات ومعالجة النصوص لا تقل مدتها عن شهرين.

تخصص الحاسب الآلي، تخصص تصميم الجرافيك والوسائط الرقمية.

وللتخصصات الطبية التمريض، طب الطوارئ، والأجهزة الطبية.

تخصص اللغة العربية وعلم الاجتماع والجغرافيا.

المناهج وطرق التدريس وبحوث العمليات الرياضية والتربية البدنية.

الإدارة العامة وإدارة الأعمال وإدارة الجودة والإدارة المكتبية والقانون.

التخصصات العلمية الفيزياء والكيمياء والأحياء مع برنامج فني مساعد طبيب أسنان. تخصصات حملة الثانوية رجال ونساء حددت وزارة الدفاع السعودية التخصصات المطلوبة من حملة الشهادة الثانوية للرجال وهي شهادة الثانوية العامة والثانوية التجارية والثانوية الصناعية.

أما بالنسبة للنساء من حاملات الشهادة الثانوية فمطلوب تخصص الثانوية العامة والثانوية التجارية فقط.

كل هذا جاء في البيان الذي تم نشره على الحساب الرسمي لوزارة الدفاع في موقع تويتر. عمر شويل - جدة إعلان وزارة الدفاع السعودية عن التخصصات المطلوبة للرجال والنساء - ثقفني

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