أشحن فوراً.. موقع غارينا شحن جواهر فري فاير بخطوات آمنة على الحساب

طريقة شحن جواهر فرى فاير عبر موقع غارينا، بما أنك أحد لاعبي فري فاير فأنت بالتأكيد تبحث عن طريقة للحصول على عدد من الألماس للاستمتاع باللعبة وشراء كل ما تحتاجه من أدوات ومعدات، إن الحصول على جواهر فرى فاير ليس بالشئ الصعب ولا يحتاج منك بالضرورة امتلاك فيزا وحساب بنكى ولكن يمكنك فقط عن طريق الايدى ورصيد الهاتف شحن عدد لا بأس به من الجواهر، ويعد موقع غارينا هو الموقع الرسمي والوحيد الذي يمكنك من خلاله شحن حسابك بلعبة الفرى الفاير من مختلف الدول العربية وحتى الأجنبية أيضا بطريقة مضمونة 100% ومجربة.

طريقة شحن جواهر فرى فاير عبر موقع غارينا

سنقدم لكم كيفية القيام بشحن جواهر فرى فاير عبر موقع غارينا Shop2game من مختلف الدول العربية ولكن هناك بعض الدول التي لا يدعمها الموقع لذلك يجب التأكد أولا من تواجد دولتك بداخل الموقع، إليكم خطوات شحن جواهر فرى فاير:

أولا الدخول على الموقع الرسمي Shop2game.

اختر دولتك من الخيار المتواجد بالأعلى ثم اضغط على أيقونة Free Fire.

يطلب منك الموقع بعد ذلك اختيار طريقة تسجيل الدخول، اضغط على معرف اللاعب.

ادخل معرف اللاعب فى الخانة الخاصة به والذي يمكنك الحصول عليه من خلال حسابك باللعبة.

بعدها تظهر لك مباشرة طرق الدفع المتاحة وفقا لدولتك اختر ما يناسبك منها

بعد ذلك تظهر لك عدد الجواهر والعروض المتاحة عليها، قم بتحديد عدد الجواهر الذي ترغب فى شرائه.

اكمل تعليمات إتمام عملية الدفع وستجد بعدها شحن الجواهر إلى حسابك مباشرة.

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