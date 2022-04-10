نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وتوقيت صرف المكرمة الملكية 1443 لشهر رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف المكرمة الملكية 1443 ، ينتظر العديد من المواطنين السعوديين بفارغ الصبر يوم دفع تعويضات المرسوم الملكي 1443 وهي المكرمة الملكية مكرمة رمضان 1443 والذي يُنظر إليه على أنه شكل من أشكال المساعدة المالية الخاصة لذوي الدخل المنخفض خلال شهر رمضان المبارك 1443، سنكتشف كل ما تمكن معرفته عن جائزة الملك سلمان في هذا المنشور، وفقًا لإعلان صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويشرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على توزيع المنحة الملكية وهي مبلغ يضاف إلى مزايا الضمان الاجتماعي.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443 لشهر رمضان

مما لا شك فيه أن متلقي إعانات الضمان الاجتماعي سيحصلون على معاشاتهم التقاعدية في 13 أبريل 2022 م، الموافق الأربعاء 14 رمضان 1443 في التقويم الإسلامي، ومن المقرر صرف الجائزة الملكية عام 1443، عقب إحالة المعاش إلى التقاعد، الذي سيجري في النصف الثاني من رمضان، وفق الضوابط والمعايير المناسبة، كما يمكنك الاستفسار عن صرف الجائزة الملكية 1443 بالانضمام إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا

كما يمكنك الاستعلام عن تاريخ الجائزة الملكية عن طريق الاتصال برقم هاتف الوزارة المخصص وهو: (19911).

شروط الحصول على منحة المكرمة الملكية

تتضمن الجائزة الملكية خلال شهر رمضان المبارك مجموعة من المتطلبات التي يجب على المتقدمين الوفاء بها، وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قد يكون الأشخاص المؤهلون للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي مؤهلين للحصول على الجائزة الملكية إذا استوفوا المتطلبات المذكورة أدناه:

من أجل التقديم، يجب أن يكون المشارك سعودي الجنسية.

يشترط راتب شهري لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يمتلك مقدم الطلب أي عقارات أو ممتلكات تجارية أو زراعية، أو سجلات تتعلق بأي من هذه الأنواع من الأصول.

يجب أن يكون مقدم الطلب أيضًا مقيمًا دائمًا في المملكة، ويجب أن يكون قادرًا على إثبات أنه عاش في المملكة للأشهر الثلاثة السابقة قبل تاريخ منح الجائزة.

المبالغ المقرر صرفها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تختلف قيمة المنح الملكية حسب وضع الأسرة، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى، مثل حجم الأسرة ومقدار مزايا الضمان الاجتماعي التي يحصلون عليها :-

يتم منح راتب قدره 1,000 ريال سعودي لأسرة مكونة من فرد واحد فقط.

إجمالي 1500 ريال سعودي مخصص لأسرة مكونة من شخصين.

أسرة مكونة من ثلاثة أفراد تحصل على تعويض إجمالي قدره 2000 ريال سعودي.

مكرمة رمضان 1443

يوزع الملك سلمان كل عام ما يقدر بنحو 1.85 مليار ريال سعودي على أولئك الذين يتلقون الضمان الاجتماعي وأشكال المساعدة الأخرى وسيتم توزيع منحة الضمان لهذا العام قبل بداية شهر رمضان ، كما هو معتاد حسب وزارة الموارد البشرية السعودية لم يتم الكشف عن التاريخ الدقيق بعد ، ومن المرجح أن يقع في مكان ما في منتصف الشهر ، كما حدث في العام الماضي.