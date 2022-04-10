نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على الوظائف العسكرية بوزارة الدفاع للجنسين “الشروط والتفاصيل” في المقال التالي

الوظائف العسكرية بوزارة الدفاع للرجال والنساء في السعودية، تم فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية (التجنيد الموحد) للفترة الثانية لعام 1443 ه للعمل في أفرع القوات المسلحة للرجال والنساء، بحسب تمثيل وزارة الدفاع بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة، أنا عن أفرع القوات المسلحة، القوات المسلحة السعودي، القوات البرية الملكية السعودية القوات الجوية الملكية السعودية، القوات البحرية الملكية السعودية، قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، قوة الصواريخ الاستراتيجية، الخدمات الطبية للقوات المسلحة، قيادة القوات المشتركة. شروط التقديم على التجنيد الموحد بوزارة الدفاع للرجال يجب على المتقدمين للتجنيد الموحد لوزارة الدفاع تلبية المتطلبات التالية إذا نشأ الرجل على يد والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة العربية السعودية ، فلا يعتبر ذلك الرجل من أصل سعودي.

الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لا تعتبر من حسن السيرة والسلوك.

يجب أن يكون على الأقل سن الرشد القانوني في دولة إقامته ، ولكن ليس أكبر منه.

الامتناع عن العمل في أي جهة حكومية في أي وقت.

يجب أن تتوفر في الشخص الفني متطلبات اللائحة التنفيذية.

متابعة تعليم يمكّنك من النجاح في أهدافك المهنية.

ألا يتزوج من غير سعودي.

ألا يكون مفصولاً من الجيش لأنه اجتاز المقابلة الشخصية وامتحان اللياقة البدنية والاختبار التخصصي قبل التحاقه بالعسكريين.

لتكون قادرة على الخدمة في الجيش بطريقة مقبولة طبيا.

لإكمال جميع متطلبات القبول والاختبار المطلوبة بنجاح. شروط التقديم على التجنيد الموحد بوزارة الدفاع للنساء إذا كانت متقدّمة يشترط أن تكون من أصول وأصول سعودية ، باستثناء من نشأ على يد آبائهم عند تواجده خارج المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمرها عن 18 سنة. إذا حكم عليها بجناية مخلة بالشرف والأمانة ، يجب أن تكون حسن السيرة والسلوك ، وألا تكون قد ردت إلى الاعتبار.

تكن بصحة جيدة من أجل الخدمة في الجيش.

يجب ألا توظفك الحكومة.

لا يجوز لأي شخص أن يتقدم لوظيفة إذا كان عمره أقل من (ثمانية عشر) سنة ولا يجب أن يكون أكبر منه.

أن يكون طولها 155 سم فأكثر بما يتناسب مع وزنها.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها كمؤهل أكاديمي.

أن يكون لديك بطاقة هوية وطنية غير تابعة لأية دولة أخرى.

لا يسمح لغير السعوديين بالزواج من سعوديين.

دعونا لا نهتم بالمقابلة الشخصية.

يجب على المتقدمين للتخصصات الفنية استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في القواعد التنفيذية. عمر شويل - جدة التقديم على الوظائف العسكرية بوزارة الدفاع للجنسين "الشروط والتفاصيل" - ثقفني

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