البابا فرنسيس يحث روسيا وأوكرانيا على الدخول فى هدنة خلال عيد الفصح

جدة - نرمين السيد - حث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، روسيا وأوكرانيا على تهدئة الأوضاع والدخول فى هدنة خلال الاحتفال بعيد الفصح، على أمل أن تسهم الهدنة فى تخفيف حدة العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وتعزيز المفاوضات الجارية للمساعدة فى إحلال السلام الدائم.





وقال البابا فرنسيس - فى نهاية قداس "أحد الشعانين"، اليوم الأحد، بحضور عشرات الآلاف من الأشخاص بساحة القديس بطرس بمدينة الفاتيكان - "ضعوا الأسلحة جانبًا.. فلتبدأ هدنة عيد الفصح، لكن ليس من أجل التسلح مجددًا واستئناف القتال، بل هدنة بهدف الوصول إلى السلام من خلال مفاوضات حقيقية". وكانت محادثات السلام قد جرت فى بيلاروسيا منذ بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا خلال شهر فبراير الماضى، غير أن الوفود قد أخفقت حتى الآن فى الموافقة على وقف إطلاق النار.

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