ملك الأردن ينيب ولى عهده لإدارة شؤون البلاد فى أثناء غيابه لإجراء جراحة

جدة - نرمين السيد - أناب العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى، ولى عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، اليوم الأحد، لإدارة شؤون البلاد بعد أدائه اليمين الدستورية، قبيل توجهه إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية.





وحسبما ذكر تفزيون "المملكة"، فقد أدى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد الأردنى، اليمين الدستورية، نائبا للملك لإدارة شؤون البلاد، بحضور هيئة الوزارة. وبحسب تقرير المملكة، قال الأطباء إن العاهل الأردنى يعانى من هذه الآلام فى العمود الفقرى بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلى خلال سنوات خدمته فى العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفى قد ازداد فى الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم، واستدعى إجراء العملية الجراحية على نحو عاجل.

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