أزمة صلاح التهديفية قبل موقعة سيتي.. الأسطورة يطمئن الريدز

قلق تعيشه جماهير ليفربول الإنجليزي، قبل ساعات من واحد من أهم اللقاءات في الموسم، أمام مانشستر سيتي، بسبب مستوى محمد صلاح المتراجع.
واعتمد ليفربول كثيرا على محمد صلاح هذا الموسم، الذي ساهم في تسجيل 20 هدفا في الدوري، الأكثر بين جميع اللاعبين بالبطولة، لكن تراجع مستواه مؤخرا قد يعني تراجع حظوظ "الريدز" أمام مانشستر سيتي مساء الأحد.
ويستضيف مانشستر سيتي، على استاد الاتحاد، غريمه ليفربول، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تفصلهما نقطة واحدة، مما يعني أن الفائز مساء الأحد قد يقترب كثيرا من لقب الدوري.
وبالرغم من البداية "النارية" لصلاح مع ليفربول، إلا أن مستواه تراجع بشكل غريب، وتوقف عن تسجيل الأهداف، الأمر الذي قد يكون بسبب تأثره بخروج منتخب مصر من تصفيات كأس العالم وفشله بتحقيق كأس أمم إفريقيا، وكذلك مفاوضات تجديد عقده المستعصية.
ومنذ فبراير، يعيش صلاح "جفافا" تهديفيا، حيث سجل هدفا واحدا فقط من ركلة جزاء، في آخر 6 مواجهات بالدوري ودوري أبطال أوروبا.
أسطورة إنجلترا يطمئن ليفربول
ولكن أسطورة الدوري ومنتخب إنجلترا، ألان شيرار، طمأن جماهير ليفربول حول محمد صلاح، مؤكدا أنه واثق من عودة النجم المصري لمستواه أمام مانشستر سيتي.
واستذكر شيرار هدف صلاح المذهل، في مرمى مانشستر سيتي، في لقاء الذهاب: "تريد نجومك أن يكونوا مؤثرين في أهم مباريات الموسم، وهذا ما حصل في الذهاب بالنسبة لنجم ليفربول صلاح".
وأضاف: "انظروا للهدف، كمية هائلة من العبقرية والمهارة، أن تكون بارعا كي تراوغ بهذه الطريقة، من اليمين ثم إلى اليسار".
وقال شيرار:"لا تتفاجأ إذا رأيتم صلاح يفعل شيئا مشابها أمام مانشستر سيتي الأحد، أتوقع أن يسجل هدفا على الأقل، لأن أفضل اللاعبين يؤثرون في أكبر وأفضل المباريات".
ونوه: "أعلم أنه لم يسجل مثل هذه الأهداف في الآونة الأخيرة، لكنني لن أتفاجأ على الإطلاق إذا كان في قائمة المسجلين للأهداف يوم الأحد".
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