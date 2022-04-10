بديلا لـ"إس 300".. أميركا ترسل "هدية صاروخية" لسلوفاكيا

شكر الرئيس الأميركي جو بايدن سلوفاكيا لتبرعها لأوكرانيا بنظام الدفاع الجوي "S-300"، وقال إنه سيمنح الدولة الأوروبية منظومة باتريوت الدفاعية الأميركية.
وتمتلك بلغاريا وسلوفاكيا واليونان، الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منظومة "إس 300"، التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.
وتستطيع "إس 300" أن تطلق الصواريخ لمسافة تصل إلى مئات الكيلومترات وبإمكانها استهداف صواريخ كروز والطائرات الحربية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذكر منظومة "إس 300" بالإسم عندما كان يتحدث إلى المشرعين الأميركيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الشهر الماضي، حيث ناشدهم بتوفير أنظمة دفاع تسمح لأوكرانيا "بإغلاق الأجواء" أمام الطائرات الحربية والصواريخ الروسية.
وقال بايدن، في بيان: "الرئيس الأوكراني كان قد طلب نقل مثل هذه الأنظمة الدفاعية إلى أوكرانيا".
وأضاف: "لإجراء عملية النقل هذه ولضمان أمن سلوفاكيا، ستمنحها الولايات المتحدة نظام صواريخ باتريوت الأميركية".
وكانت سلوفاكيا ذكرت في وقت سابق أنها مستعدة لمنح "إس 300" لأوكرانيا بشرط أن تحصل على بديل مناسب.
وستصبح المنظومة "باتريوت" جزءا من مجموعة قتالية جديدة لسلوفاكيا، المجاورة لأوكرانيا.
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