مصدر : أردوغان يزور الأردن مطلع الأسبوع المقبل

دوت الخليج :- كشف مصدر مسؤول عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الأردن، مطلع الأسبوع المقبل، يلتقي خلالها الملك عبد الله الثاني. وقال المصدر إن الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي سيبحثان في العاصمة عمّان العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من القضايا العربية والإقليمية ، وفق الشرق .

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