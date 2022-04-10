موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني بالعراق ومعدلات القبول

نتائج القبول الموازي 2022 في العراق حيث تعتبر نتائج قبول المركزي من أهم ما يبحث عنها الطلاب والطالبات في في العراق حيث أنهم يرغبون في معرفة نتائجهم والقبول المركزي خلال الفترة الحالية، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور النتائج في جميع محافظات العراق، كما أنها أعلنت أن الاستعلام عن النتائج إلكتروني عن طريق موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع معرفة وسوف نعرض خلال الفقرات التالية كيفية الاستعلام عن نتائج قبول المركزي بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

نتائج القبول الموازي 2022

الآن يستطيع جميع الطلاب والطالبات الاطلاع على نتائج القبول المركزي وذلك الإلكترونية من خلال موقع التعليم العالي والبحث العلمي باتباع الخطوات التالية

يضغط الطالب على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

سوف تظهر مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع.

يقوم الطالب بالضغط على خدمة الاستعلام عن نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية.

يملئ جميل البيانات المطلوبة منه.

ثم يدخل الطالب الرقم الامتحاني المخصص له بشكل صحيح.

هو في النهاية يضغط على الحصول على النتيجة.

شروط إعادة ترشيح القبول المركزي 2022

إعادة ترشيح في القبول المركزي سوف تكون متاحة، كما أوضحت جامعة بغداد لجميع الطلاب الذين يرغبون في تغيير حولهم المركزي وتعديل الطالب ترشيحهم للالتحاق بالجامعة التي تم قبوله فيها ومن خلال رقمه والامتحان يستطيع أن يقدم من جديد في حال إذا كان ذلك مؤدب اما اذا كان من الطلاب الذين لم يتقدموا بالفعل فعليهم ان يقوموا بتفعيل رقمية في اقرب جامعه من اجل اتمام عملية التقديم ولكن هناك بعض الشروط التي تختص بهذا الأمر وهي

● أن يكون هناك تطابق مع الحد الادنى للكليات التي يرغب الطالب في التعديل بها وعن بعض الفئات المعينة في قرار إعادة ترشيح القبول المركزي وخاصة الطلاب الرسميين أو المؤجلين بالإضافة إلى الطلاب الذي حصل على أكثر من 75% وتم تغيير ترشيحهم بعد أن قدم اعتراض في الكليات التقنية، كما يجب على الطالب المقصود في التعديل أن يجتاز امتحانات الدور الثاني وينجح فيها وأن يقوم الطالب بالتسجيل في مقر الكلية.