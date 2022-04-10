عاجل- زيلينسكى يبحث مع المستشار الألمانى العقوبات المفروضة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - كما جدد الرئيس الأوكرانى الدعوة بضرورة فرض حظر كامل على النفط والغاز الروسى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل. يشار إلى أن المفوضية الأوروبية، كانت قد اقترحت مؤخرًا على دول الاتحاد الأوروبى تشديد العقوبات على روسيا، من خلال وقف مشترياتها من الفحم الروسى.

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