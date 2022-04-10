هل يصوت مصابو كورونا فى الانتخابات الفرنسية؟

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكورونا خلال الأيام الماضية "مسموح لهم بالذهاب إلى مراكز الاقتراع خلال جولتى التصويت".

وبحسب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، فسيتعين على المصابين بكورونا ارتداء الكمامة، وهو ما لن يكون إجباريا بالنسبة للناخبين الآخرين.

وأضاف أتال أن التصويت "حق دستورى.. لا شيء يمنع من الذهاب إلى مراكز الاقتراع".

ويتنافس فى هذه المرحلة 12 مرشحا، بينهم الرئيس الفرنسى المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، والذى يتصدر استطلاعات الرأى، بفارق ضئيل عن منافسته مارين لوبان.