غدا.. باكستان تنتخب رئيس وزراء جديد خلفا لـ عمران خان

جدة - نرمين السيد - وأفاد محللون ووسائل إعلام مختلفة بأن من بين المرشحين لخلافة عمران خان، من الأغلبية النيابية التى قدمت أوراق مرشحها لأمانة البرلمان، حيث جرى ترشيح رئيس حزب "الرابطة الإسلامية" محمد شهباز شريف لمنصب رئاسة الوزراء، فيما قدم حزب "الإنصاف" الذى يتزعمه عمران خان أوراق ترشح شاه محمود قريشى نائب رئيس الحزب ووزير الخارجية فى الحكومة المنحلة.

ويعد شهباز شريف، هو المرشح الأبرز لتولى منصب الوزراء، حيث يلزمه الحصول على دعم 172 نائبا للفوز بتشكيل حكومة جديدة.

ولقى عمران خان- الذى نجا من طرح الثقة فى البرلمان قبل أسبوع، وتأجل حسم الأمر إلى جولة ثانية- مصير أسلافه من رؤساء حكومات باكستان، حيث لم يكمل أى منهم ولايته منذ نشأة الدولة الباكستانية فى عام 1947.

ووصل عمران خان إلى السلطة عام 2018 بعد فوز حزبه "الإنصاف" فى الانتخابات التشريعية بشعارات شعبوية تجمع بين وعود الإصلاح الاجتماعى والمحافظة الدينية ومكافحة الفساد.

ويرى معارضو حكومة خان أنه لم يف بما وعد به من محاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد، فى ظل أزمة مالية تعانى منها باكستان.