عاجل- ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية فى العراق

جدة - نرمين السيد - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى حاكم الزاملى، إن قرار وزارة النفط برفع أسعار الوقود وتزامنه مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر سلبًا على حياة المواطنين، ويثقل كاهلهم ويؤدى إلى زيادة كبيرة فى نسب البطالة بسبب توقف المصانع عن العمل.





وأكد الزاملى - فى بيان للمكتب الإعلامى أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية اليوم الأحد - ضرورة التوصل لحلول مدروسة ترضى المواطن وأصحاب المصانع وتخفف من حالة الاحتقان الشعبى. وكان الزاملى قد التقى مجموعة من المتظاهرين أمام مصفى الدورة فى العاصمة العراقية (بغداد)، والذين جاءوا من مختلف المحافظات للتظاهر ضد قرار وزارة النفط برفع أسعار الوقود.

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