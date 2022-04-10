دون سبب.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على فلسطينية فى بيت لحم

جدة - نرمين السيد - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار على سيدة فلسطينية، ظهر اليوم الأحد، قرب مدخل بلدة حوسان غرب بيت لحم فى الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابتها بالرصاص الحى ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.





وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، فقد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى النار على السيدة البالغة 47 عامًا، فى منطقة حوسان ببيت لحم، وأصيبت بالساق، بعدما أطلق عليها جنود الاحتلال الرصاص دون سبب، بعدما طلبوا منها التوقف، دون إمهالها لتنفيذ الطلب. كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين المتجمعين فى منطقة الحادث.

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