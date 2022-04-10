عاجل- ماكرون وزوجته يصوتان فى انتخابات الرئاسة الفرنسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أدلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وزوجته بيرجيت، بصوتيهما فى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، حيث أظهرت لقطات فيديو بثتها قناة "لو فيجارو" الفرنسية، منذ قليل، الرئيس المنتهية ولايته بين جموع الناخبين داخل إحدى اللجان الانتخابية.





وقالت الصحيفة الفرنسية إن ماكرون وزوجته بريجيت، أدليا بأصواتهم فى لوتوكيه بعد ساعات قليلة من افتتاح مراكز الاقتراع، لافتة إلى الرئيس المنتهية ولايته هو المرشح الأوفر حظًا للتأهل إلى الدور الثانى فى 24 أبريل.

وفتحت مكاتب التصويت أبوابها لاستقبال الناخبين الفرنسيين، اليوم الأحد، منذ الساعة الثامنة بتوقيت باريس، حيث يملك 48.7 مليون ناخب حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التى يتنافس فيها 12 مرشحًا، بينهم الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون.

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