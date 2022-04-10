عاجل- انخفاض نسبة المشاركة فى الانتخابات الفرنسية

جدة - نرمين السيد - ودعى نحو 48.7 مليون فرنسى إلى مراكز الاقتراع، للاختيار واحد من 12 مرشحا فى الدورة الأولى من الانتخابات. ويتنافس فى هذه المرحلة 12 مرشحا، بينهم الرئيس الفرنسى المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، والذى يتصدر استطلاعات الرأى، بفارق ضئيل عن منافسته مارين لوبان.

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