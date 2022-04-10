دونيتسك تتهم مسلحى آزوف بالاستيلاء على سفينتين أجنبيتين فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات إقليم دونيتسك فى شرق أوكرانيا، اليوم الأحد، أن المتطرفين الأوكرانيين من مسلحى "آزوف" استولوا على سفينتين أجنبيتين فى ميناء ماريوبول، واحتجزوا أطقمها كرهائن.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قالت سلطات إقليم دونيتسك فى بيانها، إنه "فى ميناء مدينة ماريوبول، استولت فلول وحدات آزوف على سفينتين أجنبيتين، تساريفنا وليدى أوجوستا. واحتجز مسلحو آزوف طواقم هذه السفن كرهائن، وقاموا بإطلاق النيران واستخدام قذائف الهاون من على أسطح السفن". وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس السبت، أن نظام كييف حاول إجلاء قياديى كتيبة "آزوف" النازية والمرتزقة الأجانب من ماريوبول بحرًا على متن سفينة تجارية بعد أن فشل فى ذلك جوًا.

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