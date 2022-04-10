جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية" عبر موقعها الإلكترونى، فقد وصلت ألسنة اللهب إلى عدد من مبانى المصانع الموجودة فى منطقة عمانوئيل بالضفة الغربية، فيما هرعت 17 سيارة إطفاء وإنقاذ إلى الموقع للسيطرة على الحريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق هائل بمنطقة عمانوئيل الصناعية فى الضفة المحتلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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