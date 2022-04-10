عاجل- إجراء روسى جديد على خلفية الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكر البيان أنه "تم إنشاء صندوق الاحتياطى الحكومى لتمويل النفقات غير المتوقعة والإجراءات ذات الأهمية الفيدرالية التى لم ينص عليها قانون الميزانية الفيدرالية للسنة المالية المعنية".

وأضاف، أن المصدر الرئيسى للزيادة - 271.6 مليار روبل – هو عائدات النفط والغاز الإضافية التى تم الحصول عليها فى الربع الأول من عام 2022، وذلك لضمان استقرار الاقتصاد فى ظل العقوبات الخارجية، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.