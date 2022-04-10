نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل GTA San Andreas للاندرويد ومعرفة قوانين لعبة جاتا سان اندرس الاصلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيل GTA San Andreas للاندرويد ، في الوقت الذي صدرت فيه ألعاب ذات إصدار واحد وكانت تظهر لفترة قليلة كانت لعبة جراند ثفت أوتو تصنع مجدها عن طريق تطويرها للسلسة مع ابتكارها لرسوميات جديدة ومختلفة ذات طابع خاص مع تطوير لغة الحوار والشخصيات وقصة اللعبة وحبكتها والجرافيك والمركبات وكل ما يستلزم اللعبة لكي تكون عالم واقعي وبيئة واقعية لكي تنخرط فيها كلاعب يشعر بالولاء تجاه اللعبة وإصداراتها وفي تلك المقالة نتحدث عن لعبة Grand Theft Auto: San Andrea وماهية اللعبة وقصتها وأسرارها فتابعونا.

تنزيل GTA San Andreas للاندرويد

لعبة جراند ثفت أوتو سان اندرس الأصلية هي ن الألعاب المفتوحة الأكثر مبيعاً على الـبلاي ستيشن 2. وسبقها في ذلك إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city. ثم بعدها بوقت ليس بكثير تبعتها لعبة Grand Theft Auto: Liberty City Stories.وأخيرا لعبة GTA V الاصلية. وكل ذلك التجدد الدائم. يجعل الكثيرون من رواد الألعاب الذين هم قراء الموقع. يبحثون في كل موقع عن تنزيل GTA San Andreas للاندرويد وللمزيد من المعلومات عن اللعبة فها هي قصتها سنسردها لكم باختصار في السطور القادمة.

تقع أحداث لعبة gta v سنة 1992. تبدأ عند وصول كارل جونسون إلى مدينة لوس سانتوس. وهي المدينة التي يتواجد فيها لحضور جنازة والدته. وذلك بعد خمس سنوات قضاها في مدينة ليبرتي سيتي.وبعد ذلك تتوالى الأحداث في لعبة Grand Theft Auto: San Andreas أهم تلك الأحداث أنه بعد عودة كارل يجعل شغله الشاغل هو الانتقام لمقتل امه واخيه براين. وكل ذلك وسط أجواء العصابات بداية من السرقة إلى القتل ومطاردات الشرطة.

أشياء يجب معرفتها قبل طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد

لكي نعرف طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد. يجب أن نقوم بتجهيز الجوال لاستقبال اللعبة كي يكون جاهز في خطوات بسيطو وهي:

توفير مساحة خالية في الجوال لا تقل عن 6 جيجا بايت لكي يستوعب الملفات الخاصة باللعبة.

توفير ذاكرة عشوائية في الجوال أيضاً بمقدار 6 جيجا بايت لتحميل اللعبة و تنزيل GTA San Andreas للاندرويد .

. كذلك يجب توفير معالجان في الهاتف :معالج أداء ثماني النواة لكي يتم تشغيل اللعبة دون عوائق.

ومعالج رسوميات بجودة عالية.

كما يجب أن يكون الجوال على أحدث إصدار اندرويد 11 لتنزيل جراند ثفت أوتو 5.

لعبة gta 5 للاندرويد وخطوات التحميل

لقد وصلنا إلى الفقرة التي تريدها عزيزي قارئ موقع ثقفني ولمعرفة طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد تابعنا :

في البداية نقزم بإغلاق بيانات الهاتف في الجوال ثم تشغيل الواي فاي.

بعد ذلك نقوم بفتح تطبيق متجر الألعاب / Google Play على الجوال.

ثم نبحث عن تنزيل GTA San Andreas للاندرويد.

نقوم بتنزيلها ونقوم بالدفع.

جدير بالذكر أن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas تقدر بثلاثون ريال سعودي.