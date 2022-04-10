زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب بلدة يونانية شمال غرب أثينا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية، أعلن المعهد الجيودينامى التابع للمرصد الوطنى لأثينا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 6 كيلومترات من بلدة "ثيفا"، بعمق 14.6 كيلومتر، وشعر به سكان أثينا.

وأوضح المعهد اليونانى أن الزلزال وقع بتمام الساعة الخامسة و12 دقيقة من صباح اليوم بالتوقيت المحلى، دون ورود أى أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.