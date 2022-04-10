أفغانستان تتلقى مساعدات مالية جديدة بقيمة 32 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وذكر البنك المركزى فى أفغانستان - فى بيان صحفى، أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الأحد- أنه تم تسليم الأموال إلى بنك أفغانستان الدولى أمس السبت، معربا عن امتنانه لمساعدات المجتمع الدولى الإنسانية، محثا على إرسال المساعدات إلى أفغانستان من خلال النظام المصرفى.
وأضاف أن تقديم المساعدة من خلال النظام المصرفى من شأنه أن يضمن الشفافية فى تقديم المساعدة، ويزيد من تسهيل توزيع المساعدات على المواطنين، معربا عن رغبته فى إقامة علاقات جيدة مع جميع المؤسسات المالية والمصرفية فى جميع أنحاء العالم.
جدير بالذكر أن صفقة السبت البالغة 32 مليون دولار هى الثالثة فى الأيام الستة الماضية، حيث تم تسليم الحزمة الأولى إلى البلاد يوم الثلاثاء الماضى، والثانية أمس الأول الجمعة.
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