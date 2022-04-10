مرشح اليسار الفرنسى يختار مرسيليا للتصويت فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - اختار مرشح حزب "فرنسا الأبية" من تيار اليسار، جان لوك ميلنشون، مدينة مرسيليا للتصويت فى انتخابات الرئاسة الفرنسية، المنعقدة اليوم الأحد، حسبما أفادت شبكة "فرانس برس" الإخبارية.





ويخوض جان لوك ميلنشون، 70 عاما، الانتخابات الرئاسية الفرنسية للمرة الثالثة، حيث حصل فى الانتخابات الرئاسية عام 2012 على 11.10% من الأصوات، وعلى 19.58% عام 2017. ويعتبر ميلنشون نفسه المتحدث باسم تيار أقصى اليسار، ويدعو إلى ضرورة اتباع سياسة التحول البيئى لإنعاش الاقتصاد الفرنسى. ومنذ الثامنة من صباح اليوم الأحد، فتحت مكاتب التصويت الفرنسية أبوابها لاستقبال 48.7 مليون ناخب يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التى يتنافس فيها 12 مرشحًا، بينهم الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون.

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