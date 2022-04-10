عاجل- مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تدلى بصوتها فى الانتخابات الفرنسية

جدة - نرمين السيد - أدلت مرشحة الرئاسة الفرنسية عن حزب "التجمع الوطنى" اليمينى المتطرف، مارين لوبان، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وتعد هذه المرة الثالثة التى تشارك بها مارين لوبان، زعيمة حزب "التجمع الوطنى" فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية على التوالى، حيث حصلت لوبان على 17.90% من الأصوات فى 2012، و33.90% من الأصوات فى الدورة الثانية لها فى 2017. وبحسب التقارير الفرنسية، تعتقد لوبان أن دورها قد حان الآن لكى تتولى منصب رئيسة فرنسا فى 2022، وسط توقعات بتراجع فرصها فى تحقيق ذلك، خصوصا مع دخول المرشح إيريك زمور فى السباق، والذى يستقطب فرنسيين يمينيين متطرفين اعتادوا على التصويت لصالح لوبان.

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