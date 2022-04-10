عاجل- نيكولا ساركوزى يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فتحت مكاتب التصويت الفرنسية أبوابها منذ الساعة الثامنة بتوقيت باريس، اليوم الأحد، لاستقبال 48.7 مليون ناخب يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التى يتنافس فيها 12 مرشحًا، بينهم الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون.

فيما تسيطر قضايا تراجع القدرة الشرائية للفرنسيين، والحرب فى أوكرانيا، والتضخم، على حملات المرشحين لانتخابات الرئاسة الفرنسية هذه الجولة، وسط توقعات بامتناع الكثير من الفرنسيين عن التصويت.