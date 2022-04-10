عاجل- روسيا تعلن إجلاء أكثر من 700 ألف شخص من دونباس

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس المركز الوطنى لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد - إن الجانب الروسى أجلى المدنيين دون مشاركة السلطات الأوكرانية، لافتا إلى أن الكتائب الأوكرانية القومية تحتجز نحو 6 آلاف و500 مواطن أجنبى من 13 دولة.
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير قواتها بضربات صاروخية مقر قيادة لكتيبة "دنيبرو" الأوكرانية القومية فى مقاطعة دنيبروبتروفسك شرق البلاد، و85 منشأة عسكرية أوكرانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، خلال موجز صحفى عقده صباح اليوم، "إنه تم أيضا تدمير منصات إطلاق منظومات "إس 300" للدفاع الحربى فى مقاطعة نيكولايف جنوب البلاد وقرب خاركوف ومطار تشوفييف .. مشيرا إلى أن القوات الروسية أسقطت طائرات تابعة للقوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية، كما قامت بتدمير 85 منشأة عسكرية أوكرانية.
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