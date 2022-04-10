عاجل.. مرشحة الرئاسة الفرنسية فاليرى بيكريس تدلى بصوتها فى الانتخابات

جدة - نرمين السيد - أدلت مرشحة الرئاسة الفرنسية عن حزب الجمهوريون، فاليرى بيكريس، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





يذكر أن فاليرى بيكريس، هى الرئيسة الحالية لمجلس منطقة "إيل دو فرانس"، والوزيرة السابقة فى عهد الرئيس نيكولا ساركوزى (2007-2012). وخرجت بيكريس منتصرة من الانتخابات التمهيدية التى نظمها حزبها لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد منافسة مع مرشحين آخرين، أبرزهم جزافييه برتران، حيث تدافع بيكريس على سياسة أمنية ليبرالية. ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فتحت مكاتب التصويت أبوابها منذ الساعة الثامنة بتوقيت باريس، اليوم الأحد، لاستقبال 48.7 ناخب يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التى يتنافس فيها 12 مرشحًا، بينهم الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون. ومن المقرر أن تغلق مكاتب التصويت الفرنسية أبوابها عند الساعة الثامنة مساء.

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