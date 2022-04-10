عاجل.. مرشحة الحزب الاشتراكى تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - صوتت آن هيدالجو، مرشحة الحزب الاشتراكى للرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، فى الدورة الأولى للانتخابات المنعقدة فى فرنسا، لتكون هيدالجو هى أول مرشحة رئاسية تدلى بصوتها فى الانتخابات.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فتحت مكاتب التصويت أبوابها منذ الساعة الثامنة بتوقيت باريس، اليوم الأحد، لاستقبال 48.7 ناخب يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التى يتنافس فيها 12 مرشحًا، بينهم الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون. ومن المقرر أن تغلق مكاتب التصويت الفرنسية أبوابها عند الساعة الثامنة مساء. وتسيطر مسائل تراجع القدرة الشرائية للفرنسيين والحرب فى أوكرانيا، والتضخم، على حملات المرشحين لانتخابات الرئاسة الفرنسية، وسط توقعات بامتناع الكثير من الفرنسيين عن التصويت.

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