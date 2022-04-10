عاجل- ماكرون وزوجته يتجولان فى باريس قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تجول الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وزوجته بين المارة فى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، قبل انطلاق الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة فى فرنسا، حسبما أظهرت لقطات فيديو بثتها قناة "الحدث"، منذ قليل.





وأظهرت اللقطات ماكرون يتجول وسط زحام من المارة، مازحًا مع بعضهم، ويرتدى الملابس الشتوية الثقيلة، مع الكوفية وغطاء الرأس. وفتحت مكاتب التصويت أبوابها لاستقبال الناخبين الفرنسيين، اليوم الأحد، منذ الساعة الثامنة بتوقيت باريس، حيث يملك 48.7 مليون ناخب حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التى يتنافس فيها 12 مرشحًا، بينهم الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون. وتسيطر على موضوعات التضخم والحرب الروسية الأوكرانية وتراجع القدرة الشرائية للفرنسيين على حملات المرشحين، وسط استطلاعات رأى تشير إلى امتناع الكثير من الفرنسيين عن التصويت.

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