عالميا.. وفيات كورونا تتخطى 6 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأحد - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و176 ألفا و420 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 80.3 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.1 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 985 ألفا و482 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 661 ألفا و475 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 521 ألفا و656 حالة.