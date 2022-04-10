بث مباشر.. متابعة انطلاق التصويت فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية

جدة - نرمين السيد - فتحت منذ قليل، مراكز الاقتراع فى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث بدأ الناخبون التوافد على مراكز الاقتراع.



جدة - نرمين السيد - فتحت منذ قليل، مراكز الاقتراع فى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث بدأ الناخبون التوافد على مراكز الاقتراع. ويتنافس فى هذا المرحلة 12 مرشحا، بينهم الرئيس الفرنسى المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، والذى يتصدر استطلاعات الرأى، بفارق ضئيل عن منافسته مارين لوبان.

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