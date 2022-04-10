الصين ترد على الاتهامات الأمريكية بشأن كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لى جيان، فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت: "نعبر عن استيائنا الشديد ومعارضتنا الشديدة للاتهامات التى لا أساس لها من الصحة من قبل الولايات المتحدة فى بيانها ضد سياسة الصين للوقاية من الجائحة، وقدمنا احتجاجات رسمية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، أول أمس الجمعة، أن الموظفين غير الأساسيين فى قنصليتها فى شنغهاى وعائلات الموظفين الأمريكيين قد يغادرون بسبب زيادة حالات الإصابة بكوفيد والقيود المفروضة فى المدينة لاحتواء الجائحة.

وتشهد مدينة شنغهاى أسوأ تفش لفيروس كورونا فى الصين منذ ظهور الفيروس لأول مرة فى ووهان فى أواخر عام 2019، حيث أعلنت المدينة تسجيل قرابة 25 ألف حالة إصابة جديدة، أول أمس الجمعة.