وقال ستولتنبرج - فى مقابلة مع صحيفة "التليجراف" البريطانية - "إن الناتو فى خضم تحول جوهرى للغاية سيعكس التبعات طويلة المدى لأفعال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين".
وأضاف أنه كجزء من عملية "إعادة ضبط" رئيسية، سيتم استبدال الوجود الصغير نسبيا على الجانب الشرقى للحلف بقوات كافية لصد أى محاولة لعملية عسكرية على الدول الأعضاء مثل إستونيا ولاتفيا.. مؤكدا أن قادة الناتو العسكريين يعكفون على تطوير خيارات بهذا الشأن.
وأشار ستولتنبرج إلى أن الناتو لديه الآن بالفعل 40 ألف جندى تحت قيادته المباشرة فى الجزء الشرقى من الحلف - ما يقرب من 10 أمثال العدد الذى كان عليه قبل بضعة أشهر من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
وتابع: "ما نراه الآن هو واقع جديد وطبيعى للأمن الأوروبى، لذلك، طلبنا الآن من قادتنا العسكريين تقديم خيارات لما نسميه إعادة الضبط، أى تعديل طويل الأمد داخل الناتو، وأتوقع أن يتخذ قادة الناتو قرارات بشأن هذا عندما يجتمعون فى مدريد فى قمة الناتو يونيو المقبل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- إجراء جديد من الناتو على خلفية الأزمة الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.