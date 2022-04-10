ترامب: أنا أكثر البشر صدقا

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إنه ربما يكون أكثر الرجال الذين خلقهم الله صدقا.
وجاء تصريح ترامب "غير المفاجئ" خلال تجمع للحزب الجمهوري في ولاية نورث كارولينا، بحسب موقع "نيوزويك".
ووصل ترامب إلى نورث كارولينا من أجل دعم مرشحين في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في الولاية.
ورغم أن الاحتفال كان من أجل دعم الآخرين، إلا أن ترامب استغل الفرصة من أجل الإشادة بنفسه.
واستعاد ترامب ما قال إنه حديث أجراه مع صديق، وصف الرئيس الأميركي السابق بأنه "أنظف" رجل على وجه الأرض.
وأضاف ترامب: "أنت تعلم، لقد أخضعت للتحقيق لسنوات وسنوات، وملايين الأوراق والوثائق، ولم يجدوا شيئا"، في إشارة إلى التحقيق المتصل باحتمال وجود صلة بينه وبين الروس في انتخابات عام 2016، وفي النهاية حصل فيه على البراءة.
وتابع: "أعتقد أنني ربما أكون أكثر البشر صدقا الذين خلقهم الله".
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