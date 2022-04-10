نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم للمحتاجين والفقراء من الديوان الملكي الهاشمي الأردني 2022 وكيفية التواصل لطلب المساعدة في المقال التالي
نقدم لكم خطوات وطريقة التقديم على طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي الأردني لعام 2022م – 1443هـ، حيث أن هناك الكثير من الأشخاص التي يهمها هذا الموضع لأن هناك مَن يحتاج إلى مساعدات مالية من الفئات الفقيرة في مملكة الأردن الهاشمية، وكانت هذه المساعدات مقدمة من قبَل رئيس الأردن الملك عبد الله الثاني بن حسين بحيث يساعد المواطنين الذين هم بحاجة إلى المساعدة حتى يستطيعوا العيش تحت ظل وطنهم الحبيب ويتمكنوا من تلبية كافة احتياجاتهم.
طريقة الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي
من أجل الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي الأردني لعام 2022م يجب عليك اتباع الخطوات التالية:-
- قم بكتابة رسالة شاملة ورسمية على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالديوان الملكي الأردني على رابط https://rhc.jo/ar بموافقة الملك عبد الله الثاني عليها.
- ابدأ الرسالة بالبسملة وتحية الإسلام على سمو الملك في بداية طلبكم.
- بعد ذلك ق بكتابة نموذج الطلب بأي طريقة من طرق التقديم للحصول على المساعدة المالية.
- اذكر كل الأسباب والمشاكل التي اضطرتك لطلب المساعدة من الديوان الملكي الأردني.
- في نهاية الطلب قم بكتابة اسمك كاملًا ومقر إقامتك بشكل كامل ورقم هاتفك المحمول وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكذلك رقم الهوية الوطنية الشخصية.
شروط الحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي الأردني
بينما تتمثل شروط حصولك واستحقاقك على المساعدة المالية من الديوان الأردني في كل مما يلي:-
- على المواطن المتقدم على الحصول على مساعدة مالية من الديوان أن يكون أردني الجنسية أصلًا ومنشئًا.
- أن يقوم المواطن الأردني بتقديم كل الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة التي تفيد صحة بياناته المدخلة بشأن حالته المالية والصحية والاقتصادية.
- اذكر السبب أو المشكلة التي جعلتك تضطر إلى اللجوء إلى الديوان للحصول على المساعدة المالية ويجب أن تكون كل الأسباب صحيحة وصادقة.
- لابد وأن تكون حاصلًا على رخصة القيادة و معك شهادة العائلة الأصلية حيث أنه لن تتمكن من الحصول على المساعدة و لن يتم قبول طلبكم إذا اختل هذا الشرط من ضمن الشروط.
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