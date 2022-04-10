نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي وموعد اللقاء الحاسم اليوم الأحد 10 أبريل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الجمهور المصري بشكل كثيف حول القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، حيث يخوض نادي ليفربول ببطولة الفرعون المحبوب محمد صلاح مباراته الحاسمة ضد نادي مانشستر سيتي في مباراة سوف تضع ملامح سير المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو البريميرليج لهذا العام، ومع اقتراب موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يزيد البحث حول كل ما يخصها ضمن إطار حرص المتابعين على ألا تفوتهم لقطة واحدة منها، لذا فإننا نقدم لكم اليوم تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، وكذلك موعد المباراة وتفاصيلها المرتقبة.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

يستضيف مانشستر سيتي غريمه الضيف الثقيل نادي ليفربول اليوم الأحد العاشر من أبريل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مدينة القاهرة.

وتجري أحداث المباراة ضمن الجولة الثانية والثلاثين من وقائع جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر نادي مانشستر سيتي قوائم الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ثلاثة وسبعين نقطة، متجاوزا بذلك غريمه نادي ليفربول بفارق نقطة واحدة، والذي يحتل المركز الثاني قبل ثمانية مباريات تفصلنا عن نهاية الموسم.

وفي مباراة ليفربول ومانشستر سيتي المرتقبة يستطيع نادي ليفربول تحقيق الفوز من أجل احتلال صدارة جدول الترتيب لأول مرة منذ فترة زمنية كبيرة ، بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي.

وفي حالة فوز نادي ليفربول فإنه سيخلق بذلك مباراة ريمونتادا تاريخية حيث يتصدر جدول الترتيب متجاوزا حساب مانشستر سيتي، بعد أن كان الفريق السماوي متفوق بفرق بلغ إلى 14 نقطة.

كما يود من جانبه نادي مانشستر سيتي في زيادة فارق النقاط مع نادي ليفربول إلى 4 نقاط من أجل تعزيز المنافسة، وحسم الفوز باللقب بشكل غالب قبل الجولات الباقية.

ويستفيد مانشستر سيتي من تفوق النقطة، ما يعني أن التعادل سوف يحافظ عليه على القمة حتى إشعار آخر، كما أن المباراة الحاسمة سوف تجري على أرضية ملعب الاتحاد، وهو موطن أبناء المدرب بيب جوارديولا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ومن المنتظر أن تذاع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر عدة قنوات نستعرضها على النحو التالي:

beIN Sports 1 HD Premium

beIN Sports HD 1 English

Canal + Sport Polska

إليكم تردد قناة بي ان سبورت bein sport الجديد

وينتظر الجمهور المصري فوز نادي ليفربول بشكل كبير من أجل دعم اللاعب المصري محمد صلاح في مشواره الاحترافي خارج مصر.