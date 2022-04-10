رابط منصة إحسان وطريقة تسديد الديون عبر المنصة بعد حصاد تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري

احتلت منصة إحسان معدلات البحث في الساعات الأخيرة الماضية، حيث يبحث الناس عن رابط منصة إحسان وطريقة تسديد الديون عليها، بعد أن أعلنت إحسان حصولها على 262 مليون ريال في حملة التبرعات التي نظمتها في إطار الحملة الوطنية للعمل الخيري، وسنقدم عبر هذا المقال رابط منصة إحسان وطريقة تسديد الديون عبر المنصة من أجل الاستفادة منها باعتبارها أكبر منصة سعودية للعمل الخيري والتطوعي.

رابط منصة إحسان وشروط التسجيل

تتيح منصة إحسان خدماتها الخيرية عبر موقعها الرسمي ، كما تشترط الشروط الآتية من أجل التسجيل

، كما تشترط الشروط الآتية من أجل التسجيل أن يكون المستفيد بتيسير الدعم مقيما داخل المملكة العربية السعودية

لا يمكن للأشخاص من خارج المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة إحسان

امتلاك بريد إلكتروني صالح لاستقبال الرسائل من أجل التسجيل في منصة إحسان

يشترط الاتصال الدائم بالمنصة من أجل متابعة سير عملية الدعم الخيري

طريقة تسديد الديون عبر منصة إحسان

يمكن التسجيل على منصة إحسان والحصول على الدعم الخيري عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة إحسان الرسمي

الضغط فوق اختيار تسجيل حساب جديد

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بك

الضغط على أيقونة حساب المستفيد الجديد بعد استكمال البيانات المطلوبة

وامتلاك حساب على منصة إحسان يتيح لك الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المتاحة عليها بسهولة وطلب تسديد الديون والحصول على الدعم الخيري وفقا للضوابط المحددة والشروط المطلوبة.

مشروعات إحسان للعمل الخيري والتطوعي

تتولى منصة إحسان عددا من المشروعات الخيرية ومشروعات الدعم المجتمعي للشرائح التي تحتاج إلى ذلك، ومن هذه المشروعات ما يلي:

توفير السلع الغذائية والمواد الأساسية للأسر الفقيرة والمحتاجة.

تسديد الديون عن الغارمين والمتعثرين في تسديد ديونهم.

إطلاق حملة تيسرت من أجل المساهمة في دعم المعسرين في سداد الديون المستحقة عليهم من قبل المتطوعين.

إطلاق حملة فرجت والتي تهتم بتسديد الديون عن السجناء بسبب مديونياتهم المالية والمساعدة في عودتهم لأسرتهم في أقرب وقت.

مشروع المتجر الخيري لتوفير مستلزمات الملابس والأدوات المدرسية والكتب والمصاحف للأسر المحتاجة.

خدمات الإغاثة الصحية والتي تشمل دعم العمليات الجراحية العاجلة وتوفير التطعيمات الأساسية لأطفال الأسر المحتاجة.

وتحصد الحملة الوطنية للعمل الخيري في حملتها الثانية الكثير من التبرعات السخية من الأسرة المالكة حتى يصل إجمالي التبرعات إلى اثنين مليار ونصف منذ الحملة السابقة، في انتصار كبير للعمل الخيري في المملكة العربية السعودية.