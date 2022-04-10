نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض الأسبوعي لأسواق العثيم بالسعودية على جميع السلع والمنتجات الضرورية في المقال التالي

يهنئ أسواق العثيم عملائة بمناسبة أقتراب شهر رمضان الكريم أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات لذلك يقدم أفضل العروض وأكبر الخصومات على كل المنتجات الغذائية والسلع الكهربائية وسوف أطرح عليكم بعض هذه العروض الخصومات لكي يتمكن الجميع فى المملكة العربية السعودية من الإستفادة من هذه العروض. عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية: متاح فى العرض قدر ضغط هومر كهربائي بسعر 199 ريال سعودي، حيث يعمل القدر على توفير الوقت وسرعة طهي الطعام ونضجة فى وقت قياسي.

كما متاح بالعرض قطاعة خضار مقدمة من شركة اي تي سي بسعر 69 ريال سعودي، وتستخدم القطاعة فى قطع البصل وغيره من الخضروات.

كما متاح بالعرض خلاط 2 مطحنة مقدم من شركة كينود بسعر 129 ريال سعودي، يستخدم فى طحن الفلفل الأسمر وغيره من التوابل.

كما يوجد فى العرض قطاعة خضار مقدمة من شركة كينود بسعر 99 ريال سعودي.

ومتاح فى العرض مفرمة لحم مقدمة من شركة جيباس بسعر 149 ريال سعودي، وتستخدم اللحوم المفرومة فى كثير من الأكلات مثل المكرونة البشاميل وغيرها.

ويوجد بالعرض صانع طعام مقدم من شركة جيباس أربعة فى واحد بسعر 199 ريال سعودي، لا غنى عنه فى كل مطبخ ويستخدم بصورة يومية.

ومتاح فى العرض ايضًا طباخة أرز كهربائية مقدمة من شركة هومر ساعة بسعة 2.8 لتر بسعر 99 ريال سعودي.

ويوجد بالعرض ميكروويف مقدم من شركة كليك أون بسعة 20 لتر متوفر باللون الأبيض بسعر 229 ريال سعودي، ونستطيع أن نحضر فيه سينابون المج اللذيذ فى دقيقة واحدة. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية: متاح فى العرض أرز بسمتي العائلة أبيض 10 كيلو بسعر 69.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 83.95 ريال سعودي، ويستخدم فى عمل الكبسة الشهية.

كما متاح بالعرض أرز بسمتي الوليمة وزن الكبس 10 كيلو بسعر 64.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 80.95 ريال سعودي.

ويوجد فى العرض تونة المراعي الخضراء خفيف وزن العلبة 185 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي وكان سعرها قبل العرض 6.95 ريال سعودي، وتحتوي التونة على اميجا 3 وتمتاز بقيمتها الغذائية العالية وينصح بها كوجبة صحية. عمر شويل - جدة العرض الأسبوعي لأسواق العثيم بالسعودية على جميع السلع والمنتجات الضرورية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العرض الأسبوعي لأسواق العثيم بالسعودية على جميع السلع والمنتجات الضرورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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