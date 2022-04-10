اعتراض الدعم التكميلي الأردن وموعد الصرف ورقم هاتف الدعم

اعتراض الدعم التكميلي الأردن سمحت به الحكومة الأردنية لمواطنيها، حيث يحق لكل مواطن أردني تقديم شكوى أو تظلم كونه لم يحصل على نصيبه من خدمات الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطنين الذين يحتاجون ذلك، بسبب غلاء الأسعار، والظروف الاقتصادية السائدة في بلاد العالم، وتلخصت تلك الخدمات في خدمتين للدعم أحدهما تحت اسم دعم الخبز، والأخرى معروفة باسم عمال المياومة.

اعتراض الدعم التكميلي الأردن

في حالة كنت أحد المتضررين الذين لم يحصلوا على دعم الخبز، أو عمال المياومة يجب أن تقدم شكوى لـ “صندوق المعونة الوطنية” من خلال تطبيق ما يلي من خطوات:

بواسطة الهاتف المتصل بالإنترنت ادخل إلى الموقع الرسمي “صندوق المعونة الوطنية” .

بعد ذلك قم باختيار خيار “دعم عمال المياومة”، حتى يظهر لك صحة اشتراكك في تلك الخدمة من عدمه.

ثم قم باختيار خيار “نعم” حتى يتسنى لك تقديم الشكوى.

بعد ذلك عليك أن تكتب بعض البيانات الخاصة بك، مثل: الرقم القومي، وكذلك رمز التحقق.

ثم قم باختيار”تأكيد”، ثم اضغط إرسال ليتم إرسال طلبك لصندوق المعونة بشكل صحيح.

بعد ذلك عليك الانتظار ومتابعة التظلم الذي قدمته، لتعرف هل تم الموافقة عليه أم لا.

متى صرف الدعم التكميلي

في الحقيقة خدمة الدعم التكميلي غير نشطة حاليًا، بسبب تدهور الظروف الاقتصادية، لكن الحق يقال فإن الصندوق لا يتغاضى عن تقديم خدماته لمن يستحق طالما كان لديه ما يلزم لذلك من إمكانيات.

وقد تساءل كثير من المواطنين عن الوقت المحدد لصرف المعونات المالية لهم، الأمر الذي دفع رئيس الصندوق للتصريح بأنه تم الانتهاء من توفير المبالغ المستحقة. وسوف يتم صرفها في خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم.

رقم هاتف الدعم التكميلي استعلام

وبإمكان الجميع التواصل مع فريق الدعم التكميلي لمتابعة الطلب. أو لتقديم التظلم من خلال الطرق التالية:

رقم الهاتف: 065635430.

رسالة قصيرة على الرقم 180. والرمز المخصص لذلك 94444.

مما سبق علمنا كيفية تقديم اعتراض الدعم التكميلي الأردن بالإضافة إلى عرض طرق التواصل مع الجهة المعنية بالأمر. وهذا يعني سهولة الاستعلام وتقديم التظلم نظرًا لأن كل الخطوات تتم بشكل إلكتروني بحت, دون أن يبارح المواطن منزله ويتحمل مشقة الذهاب لمقر الصندوق.