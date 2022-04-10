فرنسا.. أكثر من 141 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت فرنسا 141690 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19 ) و 87 وفاة ، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجلت فرنسا 141690 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19 ) و 87 وفاة ، خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية فى البلاد إلى 26.839.721 إصابة، والوفيات إلى 143.243 وفاة.

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